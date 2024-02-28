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В Улан-Удэ предстанет перед судом курьер, работавший на мошенников

В Улан-Удэ предстанет перед судом курьер, работавший на мошенников
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он обобрал пенсионеров на сумму более 1,5 млн рублей.

Житель Улан-Удэ, «помогавший», мошенникам оставлять пенсионеров без денег предстанет перед судом. Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы, занимавшейся телефонными мошенничествами в отношении жителей столицы Бурятии.

Следствием установлено, что преступная группа была создана неизвестными для денежных краж путём обмана. Участники организованной группы - «операторы» использовали распространённую схему мошенничества.

Они звонили на стационарные городские телефоны жителям города, представлялись следователями и врачами и сообщали, что внук или внучка потерпевшего стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и требовали значительные суммы денег для возмещения вреда здоровью пострадавшим. Сообщая, что это единственное условие, при котором уголовное дело в отношении родственника не будет возбуждено.

- Получив согласие на передачу денег, «операторы» направляли домой к потерпевшим курьера – обвиняемого по настоящему делу, которого ранее посредством сети «Интернет» вовлекли в преступную деятельность. Он приезжал домой к потерпевшим, сообщал, что его направил следователь, забирал у пожилых граждан денежные средства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Курьера задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками республиканского министерства внутренних дел.

На период предварительного следствия в отношении обвиняемого заключили под стражу.

Ему инкриминируется совершение девять преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничества в значительном и крупном размерах, организованной группой», в результате которых гражданам причинён ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Наиболее строгая санкция за указанные деяния предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

мошенничество прокуратура

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