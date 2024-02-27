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В Улан-Удэ аннулировали кредит, оформленный мошенниками

В Улан-Удэ аннулировали кредит, оформленный мошенниками
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Аферисты установили на телефон пенсионерки приложение удалённого доступа

В Улан-Удэ пенсионерке через мессенджер поступил звонок от человека, который представился сотрудником службы безопасности Центрального банка России. Он сообщил, что на её имя злоумышленники оформляют кредит. Со слов звонившего для пресечения незаконных действий необходимо сотрудничать со специалистом Центробанка.

- После выполнения потерпевшей всех его инструкций, в том числе ввода смс-сообщений, мошенниками был получен дистанционный доступ к её сотовому телефону. Без согласия потерпевшей на её телефоне было установлено онлайн-приложение банка, через которое на её имя был оформлен кредитный договор на сумму более 29 тысяч рублей, а полученные денежные средства сразу перечислены третьему лицу. Договор от имени заёмщика был подписан простой электронной подписью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».

Прокурор района направил в суд иск о признании кредитного договора недействительным.

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ иск удовлетворил, кредитный договор признан недействительным, задолженность по нему аннулирована, - отметили в прокуратуре.

Решение не вступило в законную силу.
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