Аферисты установили на телефон пенсионерки приложение удалённого доступа
В Улан-Удэ пенсионерке через мессенджер поступил звонок от человека, который представился сотрудником службы безопасности Центрального банка России. Он сообщил, что на её имя злоумышленники оформляют кредит. Со слов звонившего для пресечения незаконных действий необходимо сотрудничать со специалистом Центробанка.
- После выполнения потерпевшей всех его инструкций, в том числе ввода смс-сообщений, мошенниками был получен дистанционный доступ к её сотовому телефону. Без согласия потерпевшей на её телефоне было установлено онлайн-приложение банка, через которое на её имя был оформлен кредитный договор на сумму более 29 тысяч рублей, а полученные денежные средства сразу перечислены третьему лицу. Договор от имени заёмщика был подписан простой электронной подписью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».
Прокурор района направил в суд иск о признании кредитного договора недействительным.
- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ иск удовлетворил, кредитный договор признан недействительным, задолженность по нему аннулирована, - отметили в прокуратуре.
Решение не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ аннулировали кредит, оформленный мошенниками
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Движение быстро восстановили
Он предъявил ложные сведения о его доходах
Аферисты установили на телефон пенсионерки приложение удалённого доступа
Мужчина переночевал в квартире приятеля и прихватил шубку
Он согласился возглавить фирму для незаконного экспорта древесины за деньги
В Кяхтинском районе проводятся работы по ликвидации наледи
Пожарные обнаружили мужчину спящим
На этот раз в республике тряхнуло северный район
14-летний горожанин получил ожоги
Ограничивать движение там не пришлось
Её увезли в больницу
Рецидивисту грозит до 15 лет колонии
Молодой человек расправился с мужчиной после потасовки
Там пришлось остановить движение
Момент наезда запечатлел видеорегистратор