Военного в Улан-Удэ осудили за смертельный удар ножом в ответ на оскорбления

Ему дали шесть с половиной лет «строгача»



Недавно Улан-Удэнский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему, который ударил человека ножом в грудь. Так мужчина, находившийся в нетрезвом виде, отреагировал на оскорбления в свой и адрес всех служащих в Вооружённых силах РФ.



Раненый скончался. Нападавшему назначили наказание – шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, служители Фемиды частично удовлетворили гражданский иск от стороны потерпевшего. Приговор в законную силу пока не вступил.