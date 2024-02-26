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Военного в Улан-Удэ осудили за смертельный удар ножом в ответ на оскорбления

Военного в Улан-Удэ осудили за смертельный удар ножом в ответ на оскорбления
Происшествия,  Фото:Pexels.com
Ему дали шесть с половиной лет «строгача»

Недавно Улан-Удэнский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему, который ударил человека ножом в грудь. Так мужчина, находившийся в нетрезвом виде, отреагировал на оскорбления в свой и адрес всех служащих в Вооружённых силах РФ.

Раненый скончался. Нападавшему назначили наказание – шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, служители Фемиды частично удовлетворили гражданский иск от стороны потерпевшего. Приговор в законную силу пока не вступил.
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