В Улан-Удэ школьницы помогли мошенникам украсть у родителей 600 тысяч









Кибермошенники добрались до детей. За прошедшие сутки в Улан-Удэ зарегистрировано два таких случая. Дети, сами того не понимая, помогли похитить с банковских счетов родителей деньги. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.Так, ночью 24 февраля 12-летней школьнице в соцсети пришло сообщение от малознакомой учащейся того же учебного заведения. Девочка предложила дружить и во время переписки попросила её контакт. Однако позвонить не смогла, объяснив это тем, что её абонентский номер заблокирован.Тогда она обратилась за помощью в разблокировке к новой подруге: убедила шестиклассницу передать пришедший ей в социальной сети пин-код, что та и сделала. А затем, узнав, что к телефону школьницы привязана банковская карта отца, солгала, что карта, якобы, случайно привязалась и к её абонентскому номеру. Чтобы отвязать её, необходимо было заплатить три тысячи рублей. Приятельница сообщила, что решит этот вопрос сама, если та продиктует пароли, которые придут на телефон отцу.- Так, обманными действиями со счёта родителя несовершеннолетней улан-удэнки были похищены около 400 тысяч рублей: 150 тысяч рублей собственных сбережений и деньги, оформленные преступниками в кредит, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.О том, что на связи с подростком находились мошенники, стало известно после того, как собеседница объявила, что её аккаунт взломали аферисты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».По подобной схеме аферисты обманули и 13-летную учащуюся того же учебного заведения. Аферисты написали ей со страницы одноклассницы, которая, якобы, хотела вернуть вложенные за неё деньги на подарок к празднику мальчикам. Под предлогом необходимости отвязки случайно привязавшегося номера матери школьницы, мошенники, предлагая следовать инструкциям. Так они завладели деньгами на счету женщины. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.- Полицейские убедительно просят жителей республики провести профилактические беседы со своими детьми об опасности такого обмана, недопустимости передачи персональных сведений банковских карт и приходящих в сообщениях кодов, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.