В Иркутской области стая собак напала на пятилетнего мальчика

Возбуждено уголовное дело



19 февраля в Шелехове Иркутской области в СНТ «Юность» в нескольких метрах от дома на пятилетнего ребёнка напала стая собак. Произошедшее увидела мать мальчика и незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребёнок с укусами и ранами был доставлен в больницу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



- В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц администрации муниципального образования и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



