Уголовное дело передали в суд
В Иркутске завершено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По версии следствия, 21 ноября 2023 года владелец автомойки, расположенной на улице Старокузьмихинская в Иркутске из неприязни жестоко избил работника. 44-летний мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа.
- По ходатайству следствия Свердловским районным судом города Иркутска мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Иркутянин, проломивший череп работнику автомойки, предстанет перед судом
Происшествия, Фото:
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