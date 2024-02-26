Иркутянин, проломивший череп работнику автомойки, предстанет перед судом

Уголовное дело передали в суд



В Иркутске завершено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



По версии следствия, 21 ноября 2023 года владелец автомойки, расположенной на улице Старокузьмихинская в Иркутске из неприязни жестоко избил работника. 44-летний мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей черепа.



- По ходатайству следствия Свердловским районным судом города Иркутска мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

