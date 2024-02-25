Уроженец Бурятии угнал в Приморье машину за полмиллиона



Злоумышленника – 36-летнего уроженца Бурятии – вычислили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На допросе мужчина признался, что был в Находке проездом и, воспользовавшись случаем, решил посмотреть город.



Ночью, проходя мимо многоквартирного дома, он заприметил автомобиль и дёрнул ручку. Машина оказалась не заперта. Тогда преступник сел за руль, завёл иномарку с помощью отвёртки и тронулся в путь. Выехав за город, мужчина в какой-то момент почувствовал, что авто плохо поддается управлению и, остановившись, увидел, что одно колесо спущено.



Тогда злоумышленник доехал до ближайшего населённого пункта, постучался в дом и сообщил хозяйке, что Toyota сломалась. И попросил на время оставить её во дворе.



Сердобольная женщина согласилась, а угонщик отправился дальше. Задержали его уже при попытке совершить другое имущественное преступление – кражу из магазина.



Против уроженца Бурятии в итоге возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Преступника на время предварительного следствия заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили в МВД по Приморскому краю.

Парень пояснил, что авто водит только он, потому дополнительного комплекта ключей ни у кого быть не может. Ущерб владелец оценил в 505 тысяч рублей.