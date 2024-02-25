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Уроженец Бурятии угнал в Приморье машину за полмиллиона

Уроженец Бурятии угнал в Приморье машину за полмиллиона
Происшествия,  Фото:telegram-канал «Полиция Приморья»
Когда у авто спустило колесо, мужчина бросил его и пошёл на новое дело

Эта история произошла в приморском городе Находка. В полицию с заявлением о краже автомобиля обратился 21-летний местный житель. Как выяснилось, молодой человек вечером припарковал свою Toyota Mark 2 около дома, а наутро иномарка исчезла.

Парень пояснил, что авто водит только он, потому дополнительного комплекта ключей ни у кого быть не может. Ущерб владелец оценил в 505 тысяч рублей.

Злоумышленника – 36-летнего уроженца Бурятии – вычислили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На допросе мужчина признался, что был в Находке проездом и, воспользовавшись случаем, решил посмотреть город.
 
Ночью, проходя мимо многоквартирного дома, он заприметил автомобиль и дёрнул ручку. Машина оказалась не заперта. Тогда преступник сел за руль, завёл иномарку с помощью отвёртки и тронулся в путь. Выехав за город, мужчина в какой-то момент почувствовал, что авто плохо поддается управлению и, остановившись, увидел, что одно колесо спущено.
 
Тогда злоумышленник доехал до ближайшего населённого пункта, постучался в дом и сообщил хозяйке, что Toyota сломалась. И попросил на время оставить её во дворе.
 
Сердобольная женщина согласилась, а угонщик отправился дальше. Задержали его уже при попытке совершить другое имущественное преступление – кражу из магазина.
 
Против уроженца Бурятии в итоге возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Преступника на время предварительного следствия заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили в МВД по Приморскому краю.
кража автомобили уголовное дело МВД Бурятии

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