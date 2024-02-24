В Иркутске залило водой дорогу из-за коммунальной аварии

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Последствия выхода воды на проезжую часть уже устраняют



В Иркутске на улице Декабрьских событий, 80 произошла коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения и проезжую часть залило водой.



На место происшествия направлены городские службы.



- Повреждённый участок определен. Работают три единицы техники и шесть человек МУП «Водоканал», бригада аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска «Безопасный город»; три спецмашины МУП «Иркутскавтодор». Подтоплены участки улиц Тимирязева, Фридриха Энгельса, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий. На месте дежурит три экипажа ГИБДД, полиция, - сообщили в мэрии Иркутска.



ГИБДД перекрыт участок дороги по ул. Декабрьских событий от дома 72 до дома 80 и участок ул. Тимирязева от перекрёстка с ул. Декабрьских Событий до перекрёстка с ул. Карла Либкнехта. Движение трамваев в сторону Центрального Рынка изменено через ул. Партизанскую.



Водителей просят по возможности выбирать другие пути движения и с осторожностью передвигаться по вышеперечисленным участкам.

