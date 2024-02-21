В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионера

В результате ДТП 83-летний пешеход доставлен в больницу.

Утром 21 февраля на улице Коммунистическая в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал пожилой горожанин. - По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Toyota Allion на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пожилого мужчину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.