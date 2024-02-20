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В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии произошёл потоп

В Улан-Удэ из-за коммунальной аварии произошёл потоп
Происшествия,  Фото:МУП «Водоканал»
На Батарейке с утра прорвало трубу

Коммунальная авария произошла утром 20 февраля в микрорайоне Батарейка. В 9:05 в аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» поступило сообщение о порыве на улице Воровского.
 
Туда для обследования сетей сразу же отправилась ремонтная бригада. Специалисты обнаружили место утечки, причиной которой стало повреждение на правой нитке стального трубопровода.
 
Аварию уже устраняют. Для этого привлекли четыре единицы спецтехники. Все работы проводятся без ограничения холодного водоснабжения, рассказали в пресс-службе МУП.

Вода вышла на поверхность и разлилась вокруг. В соцсетях появилось видео с места происшествия, в комментарии к которому говорится, что она и вовсе хлынула в реку. Однако в «Водоканале» «Байкал-Daily» пояснили, что эта информация преувеличена и в водоём ничего не попало.
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