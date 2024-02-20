В Бурятии горел гараж нацпарка

Пожар случился поздно вечером



Вечером 19 февраля в селе Кырен Тункинского района Бурятии загорелся гараж национального парка, сообщили в Viber-группе «Тунка-инфо.24/7».



Площадь возгорания составила около 450 кв. метров, пожару присвоили ранг 1 БИС.



По предварительной информации, из горящего помещения эвакуировали семь единиц техники, пострадали два автомобиля. К счастью, обошлось без жертв.



Огонь потушили ближе к полуночи, пишет «Тунка-инфо.24/7».



Уточняется информация.

