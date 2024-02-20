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В Бурятии горел гараж нацпарка

В Бурятии горел гараж нацпарка
Происшествия,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Пожар случился поздно вечером

Вечером 19 февраля в селе Кырен Тункинского района Бурятии загорелся гараж национального парка, сообщили в Viber-группе «Тунка-инфо.24/7».

Площадь возгорания составила около 450 кв. метров, пожару присвоили ранг 1 БИС.

По предварительной информации, из горящего помещения эвакуировали семь единиц техники, пострадали два автомобиля. К счастью, обошлось без жертв.

Огонь потушили ближе к полуночи, пишет «Тунка-инфо.24/7».

Уточняется информация.
пожар

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