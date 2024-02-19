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Читинец украл со склада маркетплейса 45 зажигалок, энергетические напитки и телевизор

Читинец украл со склада маркетплейса 45 зажигалок, энергетические напитки и телевизор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Общий ущерб составил свыше 120 тысяч рублей

В полицию Читы поступило заявление о краже со склада одного из известных маркетплейсов. Так, неизвестный украл телевизор, 45 зажигалок и два энергетических напитка. Общий ущерб составил 122 450 рублей.
 
Полицейские в ходе розыска и просмотра записей с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 22-летний читинец. Оперативники вычислили его местонахождение и доставили в отдел полиции.

- Выяснилось, что мужчина разбил камнем окно и проник в арендованное помещение организации. После чего похитил ценное имущество и скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению места сбыта похищенного имущества и его изъятию.

кража Чита

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