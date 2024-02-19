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Улан-удэнец обвинил в побоях полицейских, вступившихся за его бывшую жену

Улан-удэнец обвинил в побоях полицейских, вступившихся за его бывшую жену
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь их ждёт служебная проверка

Всё произошло в Прибайкальском районе. Как стало известно «Байкал-Daily», 36-летний житель бурятской столицы приехал к бывшей жене в село Турунтаево. Экс-супруги общаются, поскольку у них есть общий ребёнок.

В какой-то момент парочка повздорила. Мужчина начал провоцировать скандал. В словесную перепалку вмешались сотрудники полиции, которые в этот момент не находились при исполнении обязанностей. Правоохранители хорошо знают женщину (они живут в одном селе и работают вместе) и решили встать на её защиту.

В итоге между ними и улан-удэнцем завязалась потасовка, и последний отправился снимать побои. У него, по словам источника «Байкал-Daily», незначительные ушибы. Все участники конфликта были трезвы.

В итоге информацию о нём передали в МВД. Там уже начали служебную проверку. В ведомстве дали официальный комментарий по поводу этого инцидента.

- По предварительной информации, в Турунтаево имел место бытовой конфликт с участием четырёх человек, трое из которых являются сотрудниками районного отдела полиции. В момент происшествия они находились вне службы, – рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии. – Сейчас по данному факту оперативники собственной безопасности и кадровое подразделение МВД по РБ проводят служебную проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

После ней должны дать соответствующую юридическую оценку с принятием решения в установленном законом порядке.
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