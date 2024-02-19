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Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, не смог обжаловать приговор

Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Юный велосипедист скончался на месте

Житель Улан-Удэ, насмерть сбивший ребёнка на велосипеде, пытался обжаловать приговор.

Смертельное ДТП произошло в июне 2023 года. Водитель грузового автомобиля при движении в районе улице Республиканская в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ ехал со скоростью около 60 км/ч.

- Увидев пересекающего проезжую часть мальчика на велосипеде, в нарушение правил не предпринял своевременных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки. В результате применения экстренного торможения с дальнейшей потерей контроля за управлением транспортным средством он сбил велосипедиста, находившегося в тот момент уже на обочине дороги. От полученных травм мальчик скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Советский районный суд Улан-Удэ приговорил автомобилиста к трём годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года шесть месяцев. Кроме того, по приговору суда с него в пользу матери погибшего ребёнка взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн рублей.

- Осуждённый обжаловал данное решение в апелляционном порядке и просил его оправдать за недоказанностью деяния, а также освободить от исковых обязательств, - отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Верховный суд республики с учётом мнения участвующего прокурора доводы жалобы оставлены без удовлетворения, приговор признан законным.
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