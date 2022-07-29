Погиб мальчик, катавшийся на велосипеде
Улан-удэнские полицейские разыскивают очевидцев ДТП, в результате которого погиб 7-летний велосипедист.
Трагедия произошла 23 июня около 20:30 на улице Республиканская, в районе дома №55а. Как сообщал «Байкал-Daily», грузовой бортовой автомобиль, которым управлял 18-летний молодой человек, сбил семилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребёнок от тяжёлых травм скончался на месте аварии.
Отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Улан-Удэ просит откликнуться возможных очевидцев ДТП.
Любую имеющуюся информацию полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)29-27-64, 29-51-80, 29-51-33.
В Улан-Удэ ищут очевидцев ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик
Происшествия, Фото:
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