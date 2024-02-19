Стали известны подробности жуткой истории с растерзанными овцами в Бурятии



Этот жуткий инцидент



Этот жуткий инцидент произошёл на минувшей неделе в Селенгинском районе. Свора собак загрызла овец в улусе Зурган-Дэбэ. О нападении псов сообщила в соцсетях владелица сельхозживотных. Она опубликовала фото и видео с четвероногими, обгладывающими окровавленные трупы

Случилось всё прямо в ограде частного дома.



- Неспеша, вальяжно ушли на свалку, где можно доедать выброшенные трупы КРС. С ними ничего нельзя сделать. Был бы муж дома, придумал бы что-нибудь, уничтожил бы собак, – поделилась ранее фермер.



На кадрах видно, как сельчанка выгоняет наглых псов, но они её почти не боятся и не спешат покидать двор. По словам женщины, это уже второй такой случай с начала года, когда собаки убивают скот в ограде.



Позже подробности этой истории рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7». Погибших овец оказалось 15, а псов, по словам владелицы – 6-7.



- Может, и больше, но я не увидела. Напали на овец четыре чёрных хотошо (бурят-монгольский волкодав – прим), одна собака жёлтого окраса, одна маленькая и ещё одна средняя, – отметила она.



Когда в пятницу, 16 февраля, на место приехали сотрудники администрации, часть псов лежали вдоль дороги. Их запечатлели на камеру. В ситуации сейчас разбираются сотрудники полиции и местные власти.



- Специалисты администрации сельского поселения «Ноёхонское» выехали по заявке, осмотрели место происшествия и сделали фотографии собак. Позвонили в дежурную часть, сообщили о случившемся. Ожидается выезд сотрудников ОМВД, – подчеркнул главный специалист по муниципальному контролю в сфере благоустройства.

