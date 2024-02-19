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Стали известны подробности жуткой истории с растерзанными овцами в Бурятии

Стали известны подробности жуткой истории с растерзанными овцами в Бурятии
Происшествия,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Хозяйка животных утверждает, что на них напали четыре волкодава

Этот жуткий инцидент произошёл на минувшей неделе в Селенгинском районе. Свора собак загрызла овец в улусе Зурган-Дэбэ. О нападении псов сообщила в соцсетях владелица сельхозживотных. Она опубликовала фото и видео с четвероногими, обгладывающими окровавленные трупы

Случилось всё прямо в ограде частного дома.

- Неспеша, вальяжно ушли на свалку, где можно доедать выброшенные трупы КРС. С ними ничего нельзя сделать. Был бы муж дома, придумал бы что-нибудь, уничтожил бы собак, – поделилась ранее фермер.

На кадрах видно, как сельчанка выгоняет наглых псов, но они её почти не боятся и не спешат покидать двор. По словам женщины, это уже второй такой случай с начала года, когда собаки убивают скот в ограде.

Позже подробности этой истории рассказали в группе «Селенга-инфо.24/7». Погибших овец оказалось 15, а псов, по словам владелицы – 6-7.

- Может, и больше, но я не увидела. Напали на овец четыре чёрных хотошо (бурят-монгольский волкодав – прим), одна собака жёлтого окраса, одна маленькая и ещё одна средняя, – отметила она.
 
Когда в пятницу, 16 февраля, на место приехали сотрудники администрации, часть псов лежали вдоль дороги. Их запечатлели на камеру. В ситуации сейчас разбираются сотрудники полиции и местные власти.
 
- Специалисты администрации сельского поселения «Ноёхонское» выехали по заявке, осмотрели место происшествия и сделали фотографии собак. Позвонили в дежурную часть, сообщили о случившемся. Ожидается выезд сотрудников ОМВД, – подчеркнул главный специалист по муниципальному контролю в сфере благоустройства.
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