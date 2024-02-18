Жителя Бурятии отправили в колонию из-за наркотиков

Сельчанину условный срок заменили реальным



Жителю Баргузинского района Бурятии назначили реальный срок за приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



Коноплю мужчина собрал осенью 2023 года. Позже полицейские обнаружили и изъяли наркотики.



- В суде подсудимый вину признал полностью, раскаялся. Суд назначил И. наказание в виде реального лишения свободы. Суд учёл, что И. уже ранее имел судимости, но должных выводов для себя не сделал, совершил указанное преступление в период условного осуждения, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.



При таких обстоятельствах мужчине отменили условное осуждение по предыдущим приговорам и направили его отбывать наказание в колонию общего режима, сообщили в суде.

