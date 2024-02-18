Сельчанину условный срок заменили реальным
Жителю Баргузинского района Бурятии назначили реальный срок за приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Коноплю мужчина собрал осенью 2023 года. Позже полицейские обнаружили и изъяли наркотики.
- В суде подсудимый вину признал полностью, раскаялся. Суд назначил И. наказание в виде реального лишения свободы. Суд учёл, что И. уже ранее имел судимости, но должных выводов для себя не сделал, совершил указанное преступление в период условного осуждения, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
При таких обстоятельствах мужчине отменили условное осуждение по предыдущим приговорам и направили его отбывать наказание в колонию общего режима, сообщили в суде.
Жителя Бурятии отправили в колонию из-за наркотиков
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 18.02.2024
Площадь пожара составила 800 кв. метров
«Ситуация стала крайне опасной», - заявила главу поселения «Алтайское»
Один человек, к сожалению, погиб
Проводится доследственная проверка
Возбуждены уголовные дела
Преступника отправили за решётку
Для этого они скачали специальную программу
Он хотел расправиться с обидчиком
Он обвиняется в контрабанде леса
Причиной пожара стала непотушенная зола
Пострадавший находится в реанимации
В надзорном ведомстве уже начали проверку
Мужчина рассчитывался найденной картой
По предварительным данным, он покончил с собой. 18+
После псы отправились доедать трупы на скотомогильнике