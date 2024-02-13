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Иркутянина осудили за татуировку с нацистской символикой

Иркутянина осудили за татуировку с нацистской символикой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он получил условный срок

Ангарский городской суд вынес приговор 42-летнему иркутянину за публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Она была набита у него на плече.

- Подсудимый, отбывая уголовное наказание за хищение чужого имущества, допустил публичную демонстрацию запрещённой федеральным законодательством нацистской символики, выполненной в виде татуировки на плече. Поскольку в 2021 году мужчина уже привлекался за аналогичный факт к административной ответственности, в отношении него было инициировано уголовное преследование, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

На этот раз мужчина добровольно удалил татуировку с запрещённой символикой. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

публичное демонстрирование нацистской символики

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