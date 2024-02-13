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В Улан-Удэ мужчина украл мышку стоимостью 7 тысяч рублей

В Улан-Удэ мужчина украл мышку стоимостью 7 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Кражу раскрыли благодаря видеокамерам

В Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина цифровой и бытовой техники. Вечером 10 февраля он украл беспроводную мышь стоимостью 7 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД по Бурятии, 43-летний мужчина прошёл в торговый зал, положил упакованное в коробку устройство под куртку и беспрепятственно вышел.

Мышь он планировал сбыть на автовокзале, но не успел: был задержан полицейскими.

Мужчина приехал в Улан-Удэ из Хоринского района. Преступление он совершил под действием алкоголя. Подозреваемый ранее уже был судим, в том числе, за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.

В полиции отметили, что раскрытию преступления способствовало наличие видеокамер в магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся дознание.

кража

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