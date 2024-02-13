В Улан-Удэ вынесли приговор ОПГ домушников

Они орудовали в столице Бурятии и в пригородных районах
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор организованной преступной группе, созданной для совершения серийных краж.
- Установлено, что с июля 2022 по март 2023 года члены организованной преступной группы в составе трёх человек совершали кражи из частных жилых домов и гаражей граждан. В помещения они проникали, разбивая окна и взламывая замки дверей, похищали представляющие ценность вещи и деньги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Орудовали домушники в Улан-Удэ и пригородных районах – Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском. Они причинили общий ущерб на сумму свыше миллиона рублей, а также повредили имущество на сумму свыше 400 тысяч.
Осуждённые признаны виновными в совершении серий преступлений по статьям «Кража, совершённая организованной группой», «Покушение на кражу, совершённое организованной группой», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Суд назначил организатору и руководителю преступной группы 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, второму участнику группы - 8 лет в колонии строгого режима. В отношении третьего фигуранта дела приговор был вынесен ранее, он также получил лишение свободы, уточнили в прокуратуре.
Также суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении причинённого материального вреда на 644 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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