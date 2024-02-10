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Житель Улан-Удэ перевёл «сотруднику ФСБ» 1 млн рублей

Житель Улан-Удэ перевёл «сотруднику ФСБ» 1 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Злоумышленник позвонил жертве через мессенджер

За неделю мошенники обманули 63 жителей Бурятии. В общей сложности они потеряли 8 млн рублей. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1 млн рублей. Именно столько перевёл житель Улан-Удэ, поверивший «сотруднику ФСБ».

Мужчине через мессенджер позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности. Он заявил, что от имени улан-удэнца в банк поступил запрос на перевод крупной суммы – 1,5 млн рублей – на имя гражданина иностранного государства. Звонивший убедил, что деньги горожанина в опасности и посоветовал перевести их на специальный банковский счёт для сохранности.

Требования «сотрудника ФСБ» мужчина выполнил и перевёл свои накопления в размере 1 млн рублей на чужой счёт. Только после этого мужчина понял, что звонил ему мошенник, и обратился в полицию.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в январе «лжесотрудник ФСБ» убедил преподавателя института из Улан-Удэ набрать кредиты и перевести на чужой счёт 1 миллион 700 тысяч рублей. До этого ещё одна преподаватель из столицы Бурятии по указке ещё одного фальшивого сотрудника спецслужбы и вовсе продала квартиру и перевела неизвестным 10,5 млн рублей.

Всего, по данным на 9 февраля, с начала года жертвами мошенников стали 325 жителей Бурятии. Причинённый им ущерб составил 62,2 млн рублей.

мошенничество

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