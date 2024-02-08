Он донёс его до машины скорой помощи на руках
2 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии в дежурную часть полиции поступил звонок с просьбой о помощи. 44-летний мужчина рассказал, что шёл домой, в посёлок Саган-Нур, но заблудился и уже час блуждает в поисках дороги.
- Поскольку ночью отметка на термометре опустилась ниже -35 градусов, оперативный дежурный принял решение незамедлительно направить участкового уполномоченного полиции. Поиски осложнялись тем, что потерявшийся мужчина не ориентировался на местности и в темноте разглядел лишь лесную окраину и забор, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На место прибыл старший участковый уполномоченный полиции Булат Эрдыниев, он начал поиски.
Спустя некоторое время капитан полиции на окраине посёлка увидел мужчину, лежавшего в сугробе. Он сильно замёрз и не мог двигаться.
Полицейский вызвав медиков и отнёс пострадавшего на руках до машины скорой помощи.
Сейчас житель посёлка с обморожениями различной степени тяжести находится в больнице.
- Спасибо вам за грамотные и слаженные действия, - поблагодарил спасённый.
Кроме того, сельчанин пообещал впредь не выходить в тёмное время по незнакомому маршруту.
В Бурятии полицейский спас замерзавшего в сугробе мужчину
Происшествия, Фото:
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