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В Бурятии заключённый увеличил себе срок перед самым освобождением

В Бурятии заключённый увеличил себе срок перед самым освобождением
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Попытка телефонного звонка может обернуться восемью годами

21-летний молодой человек, отбывающий наказание в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозёрска, стал фигурантом нового уголовного дела незадолго до освобождения. Теперь ему грозит ещё до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, осуждённый подозревается в даче взятки сотруднику колонии.

- По данным следствия, в декабре 2023 года незадолго до окончания срока лишения свободы подозреваемый решил подкупить кого-либо из сотрудников исправительного учреждения, чтобы незаконно получить от него мобильный телефон. При помощи него он собирался позвонить приятелям и сообщить им о своём скором освобождении, - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Молодой человек передал одного из сотрудников колонии записку. В ней написал, что готов заплатить за телефон 50 тысяч рублей. Затем, когда встречал этого сотрудника, всячески уговаривал его пойти на «сделку».

Однако сотрудник сразу уведомил руководство колонии о попытке подкупа.

Позже через другого заключённого молодой человек всё же организовал передачу денег и телефона сотруднику за пределами колонии. Встреча с посредниками в середине января прошла под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН, и факт передачи взятки был зафиксирован.

На осуждённого возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий» ( ч. 3 ст. 291 УК РФ). За совершение такого преступления предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.
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