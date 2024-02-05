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В Улан-Удэ эвакуировали пять человек из горящего дома

В Улан-Удэ эвакуировали пять человек из горящего дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в квартире на пятом этаже

Вечером 4 февраля произошёл пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Октябрьская в Улан-Удэ.

На место происшествия направился личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали пятерых человек, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожар полностью ликвидирован на общей площади 20 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших.


Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 1 февраля в посёлке Юбилейный Баргузинского района начальница пожарной части спасла из горящей квартиры 97-летнюю женщину.

пожар

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