В Улан-Удэ эвакуировали пять человек из горящего дома

Вечером 4 февраля произошёл пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Октябрьская в Улан-Удэ.
На место происшествия направился личный состав Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали пятерых человек, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожар полностью ликвидирован на общей площади 20 квадратных метров.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 1 февраля в посёлке Юбилейный Баргузинского района начальница пожарной части спасла из горящей квартиры 97-летнюю женщину.