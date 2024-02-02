Иркутский детсад проверяют из-за видео с грубым отношением к ребёнку

Плачущего ребёнка подняли из постели прямо за шею



В Иркутске начали проверку в частном детском саду после публикации в Сети видео о грубом обращении с ребёнком.



Запись опубликовали 1 февраля в Telegram-канале «Инцидент|Иркутск». На кадрах видно, как сотрудница во время тихого часа грубо поднимает из постели плачущего ребёнка прямо за шею. Затем уводит его из комнаты.



После публикации видео детсадом заинтересовались правоохранительные органы. Проверку уже начали МВД и СК.



- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются очевидцы, проводятся их опросы, изымается документация, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области отметили, что ранее сообщений и жалоб на работу указанного детского сада не поступало. Родители ребёнка, месяц посещавшего организацию, в полицию также не обращались. Также в ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, инцидент произошёл ещё в 2022 году.



Прокуратура проконтролирует результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции и проверит законность принятых ими решений.



