При возгорании машины никто не пострадал
Всё произошло в Бичуре в минувшую среду, 31 января. На улице Рабочая вспыхнул автомобиль Mazda Demio. Сообщение об этом поступило в пожарную часть № 35.
Сотрудники ПЧ отправились на место. Пламя охватило моторный отсек иномарки. При возгорании никто не пострадал. Его причину устанавливают, сообщает «Бичура-инфо.24/7».
В райцентре в Бурятии по неизвестным причинам вспыхнул автомобиль
Происшествия, Фото:
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