Вырученные деньги вор прогулял
Полиция раскрыла кражу умной колонки стоимостью пять тысяч рублей из магазина цифровой и бытовой техники в Гусиноозёрске. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний улан-удэнец.
Кража произошла 19 января.
- Взяв с витрины упакованную технику, мужчина сорвал с коробки антикражное оборудование и, спрятав похищенный товар под куртку, вышел из магазина. При этом из-за большой посещаемости точки злоумышленник остался незамеченным для работников, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейским задержанный мужчина рассказал, что продал колонку за три тысячи рублей таксисту, а вырученные деньги прогулял.
В МВД отметили, что ранее фигурант дела не раз был судим за преступления корыстной направленности и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился четыре года назад.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл умную колонку и продал таксисту
Происшествия, Фото:
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