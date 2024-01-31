Улан-удэнец украл умную колонку и продал таксисту

Вырученные деньги вор прогулял



Полиция раскрыла кражу умной колонки стоимостью пять тысяч рублей из магазина цифровой и бытовой техники в Гусиноозёрске. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний улан-удэнец.



Кража произошла 19 января.



- Взяв с витрины упакованную технику, мужчина сорвал с коробки антикражное оборудование и, спрятав похищенный товар под куртку, вышел из магазина. При этом из-за большой посещаемости точки злоумышленник остался незамеченным для работников, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейским задержанный мужчина рассказал, что продал колонку за три тысячи рублей таксисту, а вырученные деньги прогулял.



В МВД отметили, что ранее фигурант дела не раз был судим за преступления корыстной направленности и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился четыре года назад.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

