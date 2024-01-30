30 января

29 января

Популярное

Пытавшуюся убить сестру жительницу Улан-Удэ отправили в колонию

Пытавшуюся убить сестру жительницу Улан-Удэ отправили в колонию
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина нанесла сестре множество ножевых ранений

Суд назначил 6 лет лишения свободы 37-летней жительнице Улан-Удэ за попытку убийства сестры.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 3 сентября 2023 года. В тот день женщина распивала алкоголь в своей квартире в 110-м квартале вместе с сестрой. Спустя некоторое время опьяневшие сёстры поссорились. Услышав крики, на кухню зашла их пожилая мать.

Продолжая ругаться, женщина схватила кухонный нож и в присутствии матери нанесла клинком сестре множество ударов в шею, грудь, живот и по другим частям тела.

Раненой удалось выбежать из квартиры и укрыться у соседей, которые вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива.

- Подсудимая признанной виновной в покушении на убийство. Приговором суда женщине назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии. 
покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пытавшуюся убить сестру жительницу Улан-Удэ отправили в колонию
Пытавшуюся убить сестру жительницу Улан-Удэ отправили в колонию
Происшествия, 30.01.2024
Женщина нанесла сестре множество ножевых ранений
В Улан-Удэ проводят проверку из-за прерванного взлёта самолёта S7
В Улан-Удэ проводят проверку из-за прерванного взлёта самолёта S7
Происшествия, 30.01.2024
Вылететь не смогло воздушное судно со 170 пассажирами
В Бурятии у пассажиров такси изъяли более 2 кг конопли
В Бурятии у пассажиров такси изъяли более 2 кг конопли
Происшествия, 30.01.2024
Мужчины встретились случайно и решили вместе собрать коноплю
Во дворе дома в Иркутской области нашли нелегальную криптоферму
Происшествия, 30.01.2024
Причинённый энергетикам ущерб составил почти 2 миллиона рублей
В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил лошадь
В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил лошадь
Происшествия, 30.01.2024
Животное погибло сразу после наезда

В Иркутске полицейские уберегли пенсионерку от мошенников
В Иркутске полицейские уберегли пенсионерку от мошенников
Происшествия, 30.01.2024
Сотрудники полиции обратили внимание на взволнованную пожилую женщину возле банкомата
Отставший от группы турист провёл ночь на льду Байкала
Отставший от группы турист провёл ночь на льду Байкала
Происшествия, 29.01.2024
Группа туристов совершала ночной переход
В Улан-Удэ неизвестные сломали деревья на тропе здоровья
В Улан-Удэ неизвестные сломали деревья на тропе здоровья
Происшествия, 29.01.2024
«Что вы за люди такие?» - негодуют горожане

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^