В Братске побили хозяйку питбуля, покусавшего двух женщин

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между соседями



В Братске хозяйку питбультерьера, который покусал двух женщин, побили во время конфликта с соседями. Полиция проводит проверку, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



Сообщается, что в полицию поступили сообщения о конфликте в жилом районе Осиновка между 35-летней хозяйкой питбультерьера и её соседями.



Установлено, что в октябре 2023 года года питбуль покусал 63-летнюю женщину, живущую в соседнем доме. Экспертиза установила, что здоровью потерпевшей был причинен вред средней степени тяжести, и в отношении владелицы собаки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».



А 27 января эта же собака вновь напала – на этот раз на дочь пострадавшей осенью пенсионерки. По предварительной версии, родственники пострадавших попыталась усмирить животное, начался конфликт с его владелицей, закончившийся нанесением ей побоев.



- По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление степени тяжести телесных повреждений, нанесённых хозяйке питбультерьера. По результатам экспертизы будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Ситуация находится на особом контроле руководства межмуниципального управления МВД России «Братское».

