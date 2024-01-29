Улан-удэнка лишилась 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на закупке товаров





Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала 32-летняя жительница Улан-Удэ – она лишилась около 1,5 млн рублей.В мессенджере женщина получила сообщение с предложением удалённой работы. Необходимо было выполнять задания «сотрудников интернет-магазина». Сначала нужно было ставить лайки на определённые товары. За эту «работу» улан-удэнке заплатили 281 рубль.На следующий день женщине дали задание выкупить товар. Объяснили это тем, что магазину надо увеличивать объём сделок, чтобы повышать рейтинг на площадке. Улан-удэнка купила товар за 571 рубль, а получила на карту 1250 рублей.Полученные небольшие деньги придали ей уверенность. Для продолжения «работы» женщина заложила в ломбард некоторые свои вещи, а затем взяла несколько кредитов в банках.Деньги она в том числе неоднократно переводила на указанный счёт – якобы для вывода заработанной суммы. Однако мошенники каждый раз придумывали новые причины, почему деньги не приходят. То лгали о необходимости оплатить для получения прибыли налоги, то надо было открыть «большой канал» для «выдачи больших денег».- Мне сказали, что я неправильно заполнила форму, и чтобы вывести крупную сумму, нужно выкупить товар на 170 тысяч рублей. Далее они мне сказали обратиться в поддержку по ссылке, там ещё какую-то сумму нужно было заплатить в размере триста с лишним тысяч. Потом какие-то налоги нужно было оплатить, я оплатила. Дальше я уже перестала платить, - призналась горожанка.В общей сложности улан-удэнка лишилась около 1,5 миллионов рублей.В министерстве внутренних дел отметили, что своей семье о происходящем улан-удэнка не рассказывала, пока не поняла, что подверглась обману.