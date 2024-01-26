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В Бурятии рецидивист с кулаками набросился на женщину

В Бурятии рецидивист с кулаками набросился на женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину приговорили к обязательным работам

Осенью 2023 года житель Закаменского района Бурятии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину. Он нанёс не менее трёх ударов ладонью по лицу из неприязни.

Мужчина ранее судим за умышленное причинение лёгкого вреда.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев». Ему назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.

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