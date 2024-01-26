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Иркутянка провалилась в дыру между этажами в подъезде

Иркутянка провалилась в дыру между этажами в подъезде
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Она получила травму ноги

Жительница Иркутска провалилась в дыру между этажами, спускаясь по лестнице в многоквартирном доме, где живёт.

Произошло это в Ленинском районе города, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Местная жительница, спускаясь по лестничному маршу своего дома, провалилась между этажами в образовавшееся отверстие. В результате она получила травму ноги, - уточнили в прокуратуре.


Надзорный орган провёл проверку. Однако и после этого управляющая компания добровольно не желала выплачивать женщине компенсацию.

Тогда прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд Иркутска требования удовлетворил, взыскав с управляющей компании компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
травмы управляющие компании

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