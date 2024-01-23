Произошло это из-за ледостава на Ангаре
В садоводстве «Этилен» в Ангарске произошло частичное подтопление 12 садовых участков. Это случилось из-за продолжающегося ледостава на Ангаре.
Садоводство «Этилен» расположено в зоне возможного подтопления водами рек Ангара и Китой. Всего здесь 320 участков.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области. На месте дежурят представители администрации Ангарского городского округа и пожарные.
Специалисты отметили, что угрозы жизни населения нет.
- На случай ухудшения ситуации в готовности к эвакуации находятся силы и средства МЧС, областной пожарно-спасательной службы и администрации Ангарского городского округа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В соответствии с решением Енисейского Бассейнового водного управления, расходы Иркутской ГЭС снижены до 2000 кубометров в секунду. При дальнейшем подъёме уровня воды сбросные расходы будут снижены.
Под Ангарском подтопило 12 садовых участков
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Произошло это из-за ледостава на Ангаре
Общество, 23.01.2024
Уже в четвёртый раз
Мужчина предстанет перед судом
В соцсетях заявили, что они целятся прямо в окна
Суд согласился с доводами следствия, что гражданин Белоруссии сбежать, находясь на свободе
Воришке вынесли приговор
Огонь уничтожил комнату и повредил крышу
Молодой человек воспользовался тем, что владелица постройки переехала
Он начал в сауне, а продолжил – в номере
При пожаре никто не пострадал
Горели два деревянных дома
В 8:10 утра его восстановили
Поймать хищника пока не удалось
Коридор окутал сильный дым
Погорельцы потеряли дом и все личные вещи