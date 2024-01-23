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Под Ангарском подтопило 12 садовых участков

Под Ангарском подтопило 12 садовых участков
Происшествия, 
Произошло это из-за ледостава на Ангаре

В садоводстве «Этилен» в Ангарске произошло частичное подтопление 12 садовых участков. Это случилось из-за продолжающегося ледостава на Ангаре.

Садоводство «Этилен» расположено в зоне возможного подтопления водами рек Ангара и Китой. Всего здесь 320 участков.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области. На месте дежурят представители администрации Ангарского городского округа и пожарные.

Специалисты отметили, что угрозы жизни населения нет.

- На случай ухудшения ситуации в готовности к эвакуации находятся силы и средства МЧС, областной пожарно-спасательной службы и администрации Ангарского городского округа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В соответствии с решением Енисейского Бассейнового водного управления, расходы Иркутской ГЭС снижены до 2000 кубометров в секунду. При дальнейшем подъёме уровня воды сбросные расходы будут снижены.
подтопление

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