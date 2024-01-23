В Иркутске под завалами сгоревшего дома нашли тело мужчины

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Горели два деревянных дома



22 декабря в Иркутске горели два соседних дома на улице Красильникова. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в восьмом часу утра.



На момент прибытия пожарных один двухэтажный деревянный дом был полностью в огне, горела кровля соседнего дома.



Во дворе был обнаружен травмированный 78-летний хозяин дома, получивший ожоги рук.



- В ходе разборки и проливки пожара под обрушившимися конструкциями был обнаружен погибший мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Пожарным понадобилось больше часа, чтобы потушить открытый огонь.



В результате происшествия один дом уничтожен на площади 60 квадратных метров, повреждена кровля соседнего дома на площади 80 квадратных метров. Причина пожара – короткое замыкание.

