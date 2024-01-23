В Иркутске под завалами сгоревшего дома нашли тело мужчины

Горели два деревянных дома
22 декабря в Иркутске горели два соседних дома на улице Красильникова. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в восьмом часу утра.
На момент прибытия пожарных один двухэтажный деревянный дом был полностью в огне, горела кровля соседнего дома.
Во дворе был обнаружен травмированный 78-летний хозяин дома, получивший ожоги рук.
- В ходе разборки и проливки пожара под обрушившимися конструкциями был обнаружен погибший мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожарным понадобилось больше часа, чтобы потушить открытый огонь.
В результате происшествия один дом уничтожен на площади 60 квадратных метров, повреждена кровля соседнего дома на площади 80 квадратных метров. Причина пожара – короткое замыкание.
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Происшествия, Фото:
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