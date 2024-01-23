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В Иркутской области волк напал на домашнюю собаку

В Иркутской области волк напал на домашнюю собаку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поймать хищника пока не удалось

Волк вышел в село Кобь Братского района Иркутской области. Недалеко от жилых домов дикий зверь напал на домашнюю собаку. На следующий день хищник снова вернулся на то же место.

Для проверки инцидента на место выехали сотрудники полиции и охотоведы. Но к их приезду животное скрылось в лесу, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские призывают местных жителей проявлять бдительность, а также позаботиться о безопасности домашних питомцев.
волки

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