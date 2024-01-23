Мать заключили под стражу
31-летней жительнице Улан-Удэ предъявили обвинение в истязании 1,5-годовалой дочери. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
По данным следствия, женщина с маленькой дочерью жила в квартире у родителей покойного сожителя. С апреля по октябрь 2023 года она за малейшие провинности систематически избивала ребёнка.
В правоохранительные органы обратились бабушка и дедушка девочки после того, как осенью женщину уличили в употреблении наркотических веществ.
Сейчас мать ограничили в родительских правах, девочка передана под опеку родственнику.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) продолжается.
Жительница Улан-Удэ истязала 1,5-годовалую дочь
Происшествия, Фото:
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