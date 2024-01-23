Жительница Улан-Удэ истязала 1,5-годовалую дочь

Мать заключили под стражу



31-летней жительнице Улан-Удэ предъявили обвинение в истязании 1,5-годовалой дочери. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



По данным следствия, женщина с маленькой дочерью жила в квартире у родителей покойного сожителя. С апреля по октябрь 2023 года она за малейшие провинности систематически избивала ребёнка.



В правоохранительные органы обратились бабушка и дедушка девочки после того, как осенью женщину уличили в употреблении наркотических веществ.



Сейчас мать ограничили в родительских правах, девочка передана под опеку родственнику.



В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) продолжается.

