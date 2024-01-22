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В Иркутской области рабочего затянуло в измельчитель древесины

В Иркутской области рабочего затянуло в измельчитель древесины
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина погиб на месте

В Усть-Кутском районе Иркутской области рабочий погиб, попав в измельчитель древесины. Трагический инцидент произошёл днём 21 января на лесоперерабатывающем предприятии.

- По предварительной информации, 58-летний работник находился в цехе и сортировал доски. В какой-то момент его затянуло на транспортную ленту для измельчения древесины. В результате происшествия мужчина скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ). В рамках проверки будет изучена документация по соблюдению сотрудниками предприятия требований охраны труда, опрошены свидетелей произошедшего.

смерть нарушение требований охраны труда

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