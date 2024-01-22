В Иркутской области на пожаре в квартире погибла женщина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ещё одного мужчину удалось спасти



Вечером 20 января в городе Шелехове произошёл пожар в квартире многоквартирного дома в 4 квартале. В результате пожара погибла женщина, ещё один человек пострадал.



Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 18:07. Пожар произошёл в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома.



Самостоятельно на улицу эвакуировались 11 человек, из них пять детей. На момент прибытия пожарных из окна квартиры шёл густой чёрный дым. При помощи спасательных устройств пожарные спасли ещё пять человек.



На балконе квартиры был обнаружен и спасён 64-летний мужчина. С отравлением угарным газом и ожогами он был госпитализирован бригадой скорой помощи.



В комнате пожарные нашли 64-летнюю погибшую женщину.



- В считанные минуты открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара уничтожены личные вещи, квартира закопчена по всей площади, комната повреждена на площади 16 квадратных метров. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. Предположительно, возгорание случилось в результате неосторожного обращения с огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Ранее утром ещё один человек получил ожоги во время пожара в грузовом автомобиле в Усть-Кутском районе. На 23 километре автодороги «Усть-Кут – Верхнемарково» загорелся седельный тягач МАЗ с прицепом. На момент прибытия пожарных кабина автомобиля была полностью охвачена огнём.



В результате пожара уничтожены сгораемые части кабины автомобиля. 52-летний водитель с отравлением угарным газом и ожогами ног был госпитализирован.



Предварительная причина возгорания – неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

