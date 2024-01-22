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В Бурятии водитель без прав слетел в овраг

В Бурятии водитель без прав слетел в овраг
Происшествия,  Фото:УГИБДД, районная администрация
Его эвакуировали пожарные

В воскресенье утром, 21 января, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшим.

33-летний мужчина ехал за рулём «Тойоты Виста», несмотря на отсутствие водительских прав. В районе села Большой Куналей он не справился с управлением и слетел с дороги прямо в овраг.

В администрации Тарбагатайского района уточнили, что на месте работали пожарные. Пострадавшего эвакуировали из автомобиля и на носилках передали прибывшим медикам.

- Розлива топлива нет, ствол не применялся. Пострадавшего извлекли из автомобиля без применения спасательного оборудования, - отметили в районной администрации.



В УГИБДД по Бурятии сообщили, что результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести.  
ДТП

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