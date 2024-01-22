В Бурятии водитель без прав слетел в овраг









В воскресенье утром, 21 января, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшим.33-летний мужчина ехал за рулём «Тойоты Виста», несмотря на отсутствие водительских прав. В районе села Большой Куналей он не справился с управлением и слетел с дороги прямо в овраг.В администрации Тарбагатайского района уточнили, что на месте работали пожарные. Пострадавшего эвакуировали из автомобиля и на носилках передали прибывшим медикам.- Розлива топлива нет, ствол не применялся. Пострадавшего извлекли из автомобиля без применения спасательного оборудования, - отметили в районной администрации.В УГИБДД по Бурятии сообщили, что результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести.