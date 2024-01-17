В Ангарске курьер мошенников обманула 11-летнего ребёнка

Женщина предстанет перед судом



В Ангарске предстанет перед судом 27-летняя женщина, работавшая курьером у мошенников. Ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».



Её задержали в феврале 2023 года. В общей сложности фигурантка причинила ущерб шести гражданам на общую сумму в 6 млн рублей. Среди обманутых был 11-летний ребёнок.



По данным следствия, женщина вступила в сговор с неустановленными лицами для совершения мошеннических действий. Она лично получала деньги от обманутых пожилых людей и маленьких детей, которые думали, что их родственники попали в ДТП. Далее деньги обвиняемая переводила на счёт мошенников, за что получала вознаграждение.



- Доказательствами преступлений явились изъятая в ходе следствия документация, допросы более 10 свидетелей, заключения экспертов, а также ряд сведений, полученных из банковских и иных организаций. Уголовное дело составило шесть томов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Уголовное дело направлено прокуратурой в суд.



Женщине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.





