Женщина предстанет перед судом
В Ангарске предстанет перед судом 27-летняя женщина, работавшая курьером у мошенников. Ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».
Её задержали в феврале 2023 года. В общей сложности фигурантка причинила ущерб шести гражданам на общую сумму в 6 млн рублей. Среди обманутых был 11-летний ребёнок.
По данным следствия, женщина вступила в сговор с неустановленными лицами для совершения мошеннических действий. Она лично получала деньги от обманутых пожилых людей и маленьких детей, которые думали, что их родственники попали в ДТП. Далее деньги обвиняемая переводила на счёт мошенников, за что получала вознаграждение.
- Доказательствами преступлений явились изъятая в ходе следствия документация, допросы более 10 свидетелей, заключения экспертов, а также ряд сведений, полученных из банковских и иных организаций. Уголовное дело составило шесть томов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой в суд.
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В Ангарске курьер мошенников обманула 11-летнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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