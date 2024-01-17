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В Ангарске курьер мошенников обманула 11-летнего ребёнка

В Ангарске курьер мошенников обманула 11-летнего ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина предстанет перед судом

В Ангарске предстанет перед судом 27-летняя женщина, работавшая курьером у мошенников. Ей предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой».

Её задержали в феврале 2023 года. В общей сложности фигурантка причинила ущерб шести гражданам на общую сумму в 6 млн рублей. Среди обманутых был 11-летний ребёнок.

По данным следствия, женщина вступила в сговор с неустановленными лицами для совершения мошеннических действий. Она лично получала деньги от обманутых пожилых людей и маленьких детей, которые думали, что их родственники попали в ДТП. Далее деньги обвиняемая переводила на счёт мошенников, за что получала вознаграждение.

- Доказательствами преступлений явились изъятая в ходе следствия документация, допросы более 10 свидетелей, заключения экспертов, а также ряд сведений, полученных из банковских и иных организаций. Уголовное дело составило шесть томов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.


мошенничество Иркутская область Ангарск дети

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