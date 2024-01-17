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В Чите задержали 23-летнего курьера мошенников

В Чите задержали 23-летнего курьера мошенников
Происшествия, 
Пожилая женщина отдала все свои накопления

В полицию Читы обратилась с заявлением о мошенничестве 82-летняя местная жительница. Она лишилась свыше 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что преступники внушили пенсионерке, что её дочь совершила ДТП и требуется крупная сумма денег, чтобы уладить ситуацию. Женщина согласилась помочь и назвала адрес своего проживания.

- За деньгами прибыл молодой человек, которому она передала все имеющиеся накопления - 213 тысяч рублей. После этого женщина решила позвонить дочери, которая сказала, что с ней всё хорошо и в ДТП она не попадала. Потерпевшая запомнила приметы злоумышленника и назвала их полицейским, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Читы. Молодой человек признался полицейским, что неизвестный куратор предложил ему подработку курьером по сбору денег на различных адресах города.

Забрав деньги у пожилой женщины, он перевёл их на указанные куратором счета, а небольшую часть оставил себе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Ранее он уже был неоднократно судим за кражи.
мошенничество

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