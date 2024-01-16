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В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей

В Иркутске из детсада эвакуировали 78 детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание произошло из-за короткого замыкания

78 детей и 16 взрослых эвакуировались из детского сада на улице Желябова в Иркутске. Утром 16 января там произошло короткое замыкание.

- На пульт 101 поступило сообщение от автоматической пожарной сигнализации о возгорании в дошкольном учреждении на улице Желябова. К месту были направлены подразделения по повышенному номеру. К моменту прибытия пожарных персонал детского сада оперативно вывел на улицу 78 детей. Пострадавших нет, - сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.

Установлено, что на втором этаже замкнуло светильник на потолке. Работники детского сада самостоятельно потушили его при помощи огнетушителя. Площадь возгорания составила 0,3 квадратных метра.

Специалисты отметили грамотные действия персонала детского сада. 

детские сады

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