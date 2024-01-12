Житель Бурятии ограбил возвращавшуюся с корпоратива женщину



Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Тарбагатайского района, который в ту ночь вместе с сожительницей на машине ехал к родственникам.



- Совершив вынужденную остановку и отлучившись, он заметил прохожую. По его словам, женщина была изрядно пьяна, чем подозреваемый и воспользовался: похитил её имущество, когда она, «не устояв на ногах, в очередной раз упала на землю», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Банковскими картами, оснащёнными бесконтактной системой расчёта, преступник впоследствии рассчитался в магазинах, потратив около восьми тысяч рублей. Наличными он также распорядился по своему усмотрению.



В доме у подозреваемого изъята большая часть украденного.



Задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные и наркопреступления и дважды отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился летом прошлого года.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж с применением насилия». Решаются вопросы о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности за кражу денег с банковских счетов и заключении его под стражу.



Неизвестный напал на женщину около гаражного массива и отобрал дамскую сумку и пакет с вещами. Мужчина подбежал и толкнул её сзади, она упала. После он вырвал из её рук имущество и скрылся. В сумке находились телефон, документы и банковские карты, а также полторы тысяч рублей. Общий ущерб составил 93 тысячи рублей.