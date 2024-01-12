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Житель Бурятии ограбил возвращавшуюся с корпоратива женщину

Житель Бурятии ограбил возвращавшуюся с корпоратива женщину
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина совершил преступление по дороге к родственникам

Ночью 29 декабря 39-летнюю жительницу Октябрьского района Улан-Удэ ограбили, когда она возвращалась с корпоратива домой. 

Неизвестный напал на женщину около гаражного массива и отобрал дамскую сумку и пакет с вещами. Мужчина подбежал и толкнул её сзади, она упала. После он вырвал из её рук имущество и скрылся. В сумке находились телефон, документы и банковские карты, а также полторы тысяч рублей. Общий ущерб составил 93 тысячи рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Тарбагатайского района, который в ту ночь вместе с сожительницей на машине ехал к родственникам.

- Совершив вынужденную остановку и отлучившись, он заметил прохожую. По его словам, женщина была изрядно пьяна, чем подозреваемый и воспользовался: похитил её имущество, когда она, «не устояв на ногах, в очередной раз упала на землю», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Банковскими картами, оснащёнными бесконтактной системой расчёта, преступник впоследствии рассчитался в магазинах, потратив около восьми тысяч рублей. Наличными он также распорядился по своему усмотрению.

В доме у подозреваемого изъята большая часть украденного.

Задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные и наркопреступления и дважды отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился летом прошлого года.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж с применением насилия». Решаются вопросы о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности за кражу денег с банковских счетов и заключении его под стражу.

грабеж

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