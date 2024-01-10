Под Иркутском мужчина погиб на пожаре из-за самодельного обогревателя

Горел частный деревянный дом в деревне Куда
Вечером 9 января в деревне Куда Иркутского района произошёл пожар, унёсший жизнь мужчины. На улице Луговая загорелся частный деревянный дом. Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 20:03.
На место выехали три пожарных расчёта. Соседи сообщили, что в горящем доме находиться хозяин.
В ходе тушения в коридоре возле входной двери пожарные обнаружили погибшего 60-летнего мужчину. Пожар был потушен в течение часа на площади 73 квадратных метра.
- Осмотр места происшествия и опрос свидетелей показали, что причиной пожара стало короткое замыкание самодельного обогревателя: в очаге пожара были обнаружены скрутки электропроводов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Горел частный деревянный дом в деревне Куда
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