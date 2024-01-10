Под Иркутском мужчина погиб на пожаре из-за самодельного обогревателя









Вечером 9 января в деревне Куда Иркутского района произошёл пожар, унёсший жизнь мужчины. На улице Луговая загорелся частный деревянный дом. Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 20:03.На место выехали три пожарных расчёта. Соседи сообщили, что в горящем доме находиться хозяин.В ходе тушения в коридоре возле входной двери пожарные обнаружили погибшего 60-летнего мужчину. Пожар был потушен в течение часа на площади 73 квадратных метра.- Осмотр места происшествия и опрос свидетелей показали, что причиной пожара стало короткое замыкание самодельного обогревателя: в очаге пожара были обнаружены скрутки электропроводов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.