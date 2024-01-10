За медпомощью обратились три женщины
Днём 9 января в Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса. Произошло это вблизи остановки «Пионерская». Три пассажирки обратились за помощью к медикам.
Предварительно сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель МАЗа не смог соблюсти дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди ПАЗом.
- В результате дорожно-транспортного происшествия к врачам за оказанием первой медицинской помощи обратились три пассажирки ПАЗа в возрасте от 23 до 61 года. Известно, что одна из пострадавших беременна. Все травмы, полученные женщинами, незначительны. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельств случившегося.
За медпомощью обратились три женщины
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