







Днём 9 января в Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса. Произошло это вблизи остановки «Пионерская». Три пассажирки обратились за помощью к медикам.Предварительно сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель МАЗа не смог соблюсти дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди ПАЗом.- В результате дорожно-транспортного происшествия к врачам за оказанием первой медицинской помощи обратились три пассажирки ПАЗа в возрасте от 23 до 61 года. Известно, что одна из пострадавших беременна. Все травмы, полученные женщинами, незначительны. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельств случившегося.