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В Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса

В Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
За медпомощью обратились три женщины

Днём 9 января в Иркутске столкнулись два пассажирских автобуса. Произошло это вблизи остановки «Пионерская». Три пассажирки обратились за помощью к медикам.


Предварительно сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель МАЗа не смог соблюсти дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди ПАЗом.

- В результате дорожно-транспортного происшествия к врачам за оказанием первой медицинской помощи обратились три пассажирки ПАЗа в возрасте от 23 до 61 года. Известно, что одна из пострадавших беременна. Все травмы, полученные женщинами, незначительны. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельств случившегося.

ДТП автобус

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