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В поезде Москва – Чита умерла семимесячная девочка

В поезде Москва – Чита умерла семимесячная девочка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также заболели её мать и братья

9 января в поезде сообщением Москва – Чита умерла семимесячная девочка, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. По предварительным данным, малышка, её мама и старшие братья заразились ОРВИ, сообщает BAZA. Во время поездки детям и маме стало плохо — у них поднялась температура.

На станции Кунгур в Пермском крае к поезду прибыла бригада медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи проводили реанимационные действия, но спасти ребёнка не удалось.

В Екатеринбурге была проведена санитарная обработка вагона, в котором ехали заболевшая девочка, а у пассажиров поезда взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

- Транспортной прокуратурой по результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей, - отметили в надзорном органе. 
смерть поезд ОРВИ

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