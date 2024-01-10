В поезде Москва – Чита умерла семимесячная девочка

Также заболели её мать и братья



9 января в поезде сообщением Москва – Чита умерла семимесячная девочка, сообщила Уральская транспортная прокуратура.



Женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. По предварительным данным, малышка, её мама и старшие братья заразились ОРВИ, сообщает BAZA. Во время поездки детям и маме стало плохо — у них поднялась температура.



На станции Кунгур в Пермском крае к поезду прибыла бригада медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи проводили реанимационные действия, но спасти ребёнка не удалось.



В Екатеринбурге была проведена санитарная обработка вагона, в котором ехали заболевшая девочка, а у пассажиров поезда взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.



- Транспортной прокуратурой по результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей, - отметили в надзорном органе.

