Читинка украла из квартиры подруги свыше 700 тысяч рублей

Пропажу наличных заметил супруг женщины



В полицию Читы поступило заявление о краже из квартиры свыше 700 тысяч рублей. Крупная сумма денег хранилась в укромном месте в шкафу. Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что уезжал в командировку, а вернувшись, обнаружил пропажу наличных.



При этом порядок в квартире нарушен не был, следов взлома входной двери не было. Сотрудники полиции проверили всех, кто имел доступ к квартире или бывал в гостях.



Воровкой оказалась 51-летняя подруга супруги потерпевшего, которая заходила в гости. Полицейские доставили женщину в отдел, где она призналась в краже.



- Ранее судимая читинка рассказала, что случайно, обнаружив в шкафу деньги, взяла 105 тысяч рублей, а остальные перепрятала в этой же квартире, чтобы прийти за ними в следующий раз, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина допрошена в качестве подозреваемой. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



