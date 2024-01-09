Жительница Бурятии украла золотой перстень у своего зятя

Украшение позже обнаружили в ломбарде



В Северо-Байкальском районе Бурятии раскрыли кражу золотого перстня, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Воровкой оказалась 22-летняя девушка. В августе во время распития алкоголя с родственниками она обокрала 45-летнего зятя. Гостья тайком забрала золотой перстень стоимостью 57 тысяч рублей со стиральной машинки.



Хозяева, заметив на следующий день пропажу, связались с родственницей, однако она свою вину отрицала.



Впрочем, как выяснилось, ювелирное украшение воровка позже сдала в ломбард.



- Спустя четыре месяца, увидев похищенное украшение в одном из ломбардов, потерпевшая сторона обратилась в полицию. Только после разбирательства в ситуации полицейскими подозреваемая призналась в краже, - рассказали в МВД.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась.

