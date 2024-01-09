Украшение позже обнаружили в ломбарде
В Северо-Байкальском районе Бурятии раскрыли кражу золотого перстня, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Воровкой оказалась 22-летняя девушка. В августе во время распития алкоголя с родственниками она обокрала 45-летнего зятя. Гостья тайком забрала золотой перстень стоимостью 57 тысяч рублей со стиральной машинки.
Хозяева, заметив на следующий день пропажу, связались с родственницей, однако она свою вину отрицала.
Впрочем, как выяснилось, ювелирное украшение воровка позже сдала в ломбард.
- Спустя четыре месяца, увидев похищенное украшение в одном из ломбардов, потерпевшая сторона обратилась в полицию. Только после разбирательства в ситуации полицейскими подозреваемая призналась в краже, - рассказали в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась.
Жительница Бурятии украла золотой перстень у своего зятя
Происшествия, Фото:
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