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Жительница Бурятии украла золотой перстень у своего зятя

Жительница Бурятии украла золотой перстень у своего зятя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украшение позже обнаружили в ломбарде

В Северо-Байкальском районе Бурятии раскрыли кражу золотого перстня, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Воровкой оказалась 22-летняя девушка. В августе во время распития алкоголя с родственниками она обокрала 45-летнего зятя. Гостья тайком забрала золотой перстень стоимостью 57 тысяч рублей со стиральной машинки.

Хозяева, заметив на следующий день пропажу, связались с родственницей, однако она свою вину отрицала.

Впрочем, как выяснилось, ювелирное украшение воровка позже сдала в ломбард.

- Спустя четыре месяца, увидев похищенное украшение в одном из ломбардов, потерпевшая сторона обратилась в полицию. Только после разбирательства в ситуации полицейскими подозреваемая призналась в краже, - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась. 
кража

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