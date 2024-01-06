В Ангарске 93-летняя курильщица чуть не сгорела в собственной квартире

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пенсионерку спасли пожарные



В зале двухкомнатной квартиры, расположенной на четвёртом этаже в 94 квартале Ангарска, произошёл пожар. Очевидцы заметили огонь и сообщили о происшествии пожарным.



На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление. По лестничному маршу самостоятельно удалось эвакуироваться восьми жильцам. Ещё пятеро были спасены пожарными.



- После вскрытия двери квартиры, в которой происходило горение, в коридоре на полу была обнаружена и спасена травмированная женщина 1930 года рождения, инвалид 3 группы. С диагнозом «отравление угарным газом» в удовлетворительном состоянии она была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Ангарскую городскую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Специалисты отмечают, что хозяйку квартиры неоднократно посещали соцработники и сотрудники МЧС России и предлагали установить в квартире пожарный извещатель. Но из-за того, что женщина много курила, она отказывалась от установки этого прибора.

