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В Иркутской области полицейские устроили погоню за пьяным угонщиком

В Иркутской области полицейские устроили погоню за пьяным угонщиком
Происшествия, 
Мужчину задержали в тупике

Ночью 5 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Боханский» поступила ориентировка о том, что в Иркутске разыскиваются подозреваемые в угоне автомобиля Toyota Caldina. Полицейские установили, что похищенный автомобиль может двигаться в сторону Боханского района. Незамедлительно наружные экипажи полиции были ориентированы на розыск угонщика.

Через некоторое время при патрулировании региональной автодороги Иркутск – Оса - Усть-Уда на 97 километре экипаж ДПС заметил машину. Сотрудники полиции подали сигнал об остановке транспортного средства, однако автомашина увеличила скорость и начала скрываться от инспекторов, нарушая правила дорожного движения и создавая опасные аварийные ситуации на дороге.

- В ходе преследования водитель заехал на тупиковую улицу и остановился, после чего транспортное средство было заблокировано полицейскими, а сам водитель задержан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Находившийся за рулём 36-летний мужчина пояснил, что угнал машину у своей знакомой.

Кроме того, полицейскими установлено, что он не имеет водительского удостоверения, управлял автомобилем в состоянии опьянения и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за нетрезвое вождение. В отношении угонщика инспекторы составили административные материалы.

Кроме того, следователем будет дана правовая оценка его действиям в рамках статей 166 «Угон», 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» УК РФ.


Иркутская область угон полиция погоня

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